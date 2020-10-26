У Києві встановили бокс, у якому можна обміняти пластикове сміття на їжу для безпритульних тварин. За одну пляшку можна отримати 50 грамів корму.

Перший такий автомат з'явився на Лук'янівці, біля парку імені Котляревського. Про це повідомляють на фейсбук-сторінці ГО "Япомога".

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Автомат приймає будь-який пластик, не лише пляшки з-під напоїв, але й, наприклад, з-під мийних засобів.

50-грамову порцію корму автомат видає за кожну вкинуту пляшку. Крім миски, куди насипається корм, в автоматі є миска, в яку можна налити води для безпритульних тварин. Або ж можна набрати корму для своїх домашніх улюбленців.

Організатори проєкту – громадська організація "Япомога", планує зверху таких боксів встановлювати сонячні батареї для автономної роботи.

Також із часом на автоматах з'явиться QR-код, щоб кожен міг побачити звіт про те, скільки пластику здано на утилізацію та скільки корму видано.

Проблема регулювання чисельності безпритульних тварин у Києві не втрачає своєї актуальності вже не один рік поспіль. Адже, не дивлячись на суттєве бюджетне фінансування відповідної міської цільової програми, на вулицях столиці безпритульних собак і котів не меншає.