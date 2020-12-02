У Києві в Дарницькому районі був встановлений національний рекорд – намалювали найдовший Самчиківський розпис. Новим креативним артоб’єктом відтепер є паркан вздовж школи №105 на вулиці Сімферопольській,10. Його прикрашає традиційний український орнамент.

Залізобетонний паркан розмалювали всього за 10 днів. До справи долучилась громадськість та небайдужі мешканці мікрорайону. Про це повідомляє Дарницька районна адміністрація.

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На 57 секцій паркану нанесли яскравий Самчиківський розпис. Представниця Книги рекордів України зареєструвала новий Національний рекорд України у категорії найдовший Самчиківський розпис довжиною 86 метрів.

Місцеві жителі спочатку придивлялися, що робиться, а потім бралися за пензлі та малювали разом з нами. Найприємніше у цьому проєкті — допомога та підтримка людей,

– зазначила громадська активістка Марина Казаченко.