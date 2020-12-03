У Києві вже продають новорічні ялинки
У Києві помітили перший ялинковий ринок на Дорогожичах. Все законно – святкові дерева мають спеціальні чіпи, а продавці необхідну документацію.
Купити ялинку можна за ціну від 200 до 1500 гривень. Про це йдеться у сюжеті телеканалу "Київ".
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Однак кияни не поспішають купувати новорічні деревця, мовляв, ще рано.
Як у Києві готуються до новорічних свят
- Через пандемію коронавірусу святкування Нового року в Києві не буде традиційним. На Софійські площі не буде концертів та масових гулянь, але головна ялинка країни все-таки буде.
- Поліція може обмежити доступ до Софійської площі в Києві на новорічні свята
- Цього року ялинка буде штучною, а в її основі буде пень для фотосесій. Сама площа буде накрита куполом з ілюмінацією.
- За традицією головну ялинку країни запалять у День святого Миколая – 19 грудня.
- Столична влада організовує сезонні ярмарки з продажу натуральних хвойних дерев та новорічних прикрас у Києві.
- 19 грудня біля Офісу президента відкриється святкова локація з ковзанкою та резиденцією святого Миколая.
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