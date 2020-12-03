У Києві помітили перший ялинковий ринок на Дорогожичах. Все законно – святкові дерева мають спеціальні чіпи, а продавці необхідну документацію.

Купити ялинку можна за ціну від 200 до 1500 гривень. Про це йдеться у сюжеті телеканалу "Київ".

Читайте також У Києві на кілька днів обмежать рух двома мостами

Однак кияни не поспішають купувати новорічні деревця, мовляв, ще рано.

Як у Києві готуються до новорічних свят