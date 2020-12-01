У Києві на Софіївській площі триває підготовка до новорічних свят. Каркас головної ялинки країни вже готовий. Її висота сягатиме 30 метрів.

Каркас звели за 5 днів. Про це повідомляє Департамент культури Київської міської держадміністрації.

Читайте також У київському метро з'явились нововведення: фото

Комунальники сподіваються, що кияни хоч у кінці 2020 року відчують свято й повірять у чудеса.

2020 рік приніс нам чимало випробувань. І на Новий рік так хочеться відірватись від буденності, поринути у казку та повірити у чудеса. Саме тому цьогорічні новорічні локації матимуть тематику "Казковий ліс",

– зазначили у Департаменті.

Незабаром буде оприлюднена мапа святкових локацій у столиці.

Як святкуватимуть Новий 2021 рік у Києві: