У Києві вже встановили каркас головної ялинки країни – фото
У Києві на Софіївській площі триває підготовка до новорічних свят. Каркас головної ялинки країни вже готовий. Її висота сягатиме 30 метрів.
Каркас звели за 5 днів. Про це повідомляє Департамент культури Київської міської держадміністрації.
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Комунальники сподіваються, що кияни хоч у кінці 2020 року відчують свято й повірять у чудеса.
2020 рік приніс нам чимало випробувань. І на Новий рік так хочеться відірватись від буденності, поринути у казку та повірити у чудеса. Саме тому цьогорічні новорічні локації матимуть тематику "Казковий ліс",
– зазначили у Департаменті.
Незабаром буде оприлюднена мапа святкових локацій у столиці.
Як святкуватимуть Новий 2021 рік у Києві:
- Через пандемію коронавірусу святкування Нового року в Києві не буде традиційним. На Софійські площі не буде концертів та масових гулянь, але головна ялинка країни все-таки буде.
- Цього року ялинка буде штучною, а в її основі буде пень для фотосесій. Сама площа буде накрита куполом з ілюмінацією.
- За традицією головну ялинку країни запалять у День святого Миколая – 19 грудня.
- Столична влада організовує сезонні ярмарки з продажу натуральних хвойних дерев та новорічних прикрас у Києві.
- 19 грудня біля Офісу президента відкриється святкова локація з ковзанкою та резиденцією святого Миколая.
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