Біля житлового комплексу "Нівки-парк", який вже більше року будують у Святошинському районі Києва, 9 листопада сталася чергова ДТП, пов'язана із комунальною аварією.

На дорозі, якою кожного дня їздять на будівництво десятки вантажівок, утворилася яма. У неї потрапило колесо вантажівки DAF, повідомляє "Київ оперативний".

Дивіться також Комунальний колапс у Києві: через прорив тепломагістралі вулицю затопило окропом – відео

Як стверджують у спільноті, яма утворилася під проїзною частиною через прорив труби опалення.



Фура, яка провалилася, була навантажена будматеріалами / Фото "Київ оперативний" Фура, яка провалилася, була навантажена будматеріалами / Фото "Київ оперативний"

Звичайна ситуація

Для того, щоб витягти фуру, яка важить величезну кількість тонн, доведеться розвантажити. Крім цього, дуже важливо, щоб автівка не почала провалюватись далі. Оскільки невідомо, наскільки великою взагалі може стати яма.

Втім, у Києві вже є достатньо кваліфіковані водії евакуаторів, які витягували машини з подібних ям.

Через поганий стан теплотрас у столиці нерідко відбуваються підземні потопи, які призводять до подібних інцидентів.



Яма утворилася через прорив теплотраси / Фото "Київ оперативний"