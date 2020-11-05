У Києві відбувається чергова акція прихильників нерозмитнених автівок, у народі просто – "євробляхерів". Активісти другий день перекривають рух в центрі – на вулиці Грушевського. Поліція намагається це припинити. Почались сутички.

Наразі невідомо чим закінчились зіткнення, але правоохоронці намагаються зупинити перекриття руху. Про це повідомляє спільнота "Київ Оперативний".

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Мітингувальники поставили ультиматум: якщо законопроєкти, які їх цікавлять, не розглянуть до 13:00 – вони знову перекриватимуть вулицю Грушевського, урядовий квартал та основні траси України.

"Євробляхери" почали вже виконувати свої обіцянки. Силовики ж намагаються їм протидіяти.

Дивіться відео про сутички:

Проте в пресслужбі Київської поліції повідомили, що ніяких сутичок не було. "Правоохоронці просто відібрали шини" у протестувальників. У результаті ніхто не постраждав й навіть нікого не затримали.

Чому протестують "євробляхери"?

У листопаді 2018 року Рада внесла зміни до Митного кодексу. Значно підвищили штрафи за незаконне використання автомобіля на іноземній реєстрації. Зокрема, штрафи становлять від 8,5 тисячі гривень до 170 тисяч гривень.

Власники "євроблях" постійно протестують проти розмитнення. Тому штрафи за ввезення таких автомобілів відтерміновували вже кілька разів. Наразі вони досі не діють.

Які їх вимоги?

Активісти вимагають, аби парламент ухвалив законопроєкт № 3704. Він передбачає: