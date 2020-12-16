У Києві в ніч на 16 грудня патрульна поліція зупинила Audi на проспекті Науки. У водія були ознаки наркотичного сп’яніння, але чоловік відмовився їхати до лікаря, чим лише підтвердив підозри правоохоронців.

Автівку зупинили через порушення правил дорожнього руху, до того ж машина вже була трохи пом’ята – затерті номери, побиті передня фара, крило, бампер і капот. Про інцидент пишуть у спільноті "Київ Оперативний".

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Поліціянти помітили розширені зіниці, які не реагували на світло, підвищену жвавість мови та рухливість.

Здається, водій міг цілу теорему вивести, яка запевняла, що він тверезий, але до лікаря-нарколога їхати відмовився. Хоча і був попереджений, що це прирівнюється до визнання сп'яніння.

Щоправда, лише морального, оскільки усна відмова від експертизи не є порушенням.

У Києві поліція затримала водія з ознаками наркотичного сп’яніння: відео