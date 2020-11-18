Раніше судимого чоловіка підозрюють у холоднокровному вбивстві 62-річної жінки. Злочин стався вночі 18 листопада у Дарницькому районі Києва під час вживання алкогольних напоїв.

Повідомлення про вбивство надійшло копам на гарячу лінію близько 3:00 ночі. Заявник розповів, що на вулиці Зарічній перебуває жінка із численними ножовими пораненнями, повідомляє поліція Києва.

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За даними слідчих, зловмисник наніс жінці 7 ударів ножем.

Подробиці вбивства 62-річної жінки у Києві

Як з'ясували правоохоронці, напередодні жінка разом із сином, зятем та його сусідом влаштували застілля. Під час пиятики між нею та зятем стався конфлікт, який чоловік вирішив розв'язати за допомогою зброї.



Слідчі знайшли докази причетності зятя до вбивства тещі / Фото поліції Києва

Він нібито схопив кухонний ніж та вдарив постраждалу у груди. Ще до прибуття лікарів постраждала померла.

Поліцейські затримали підозрюваного та вилучили речові докази, які вказують на причетність чоловіка до злочину.

Сам викликав поліцію

Правоохоронці кажуть, що заявником виявився сам підозрюваний. Його вже заарештували.

Якщо суд визнає провину чоловіка, йому загрожує від 7 до 15 років тюрми за вчинення умисного вбивства.

Досудове розслідування інциденту продовжується.

Дивіться відео з місця холоднокровного вбивства жінки у Києві: