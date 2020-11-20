У під'їзді одного з будинків на вулиці Олеся Гончара в Києві 20 листопада сталася стрілянина, внаслідок якої отримав поранення 34-річний чоловік. У скоєнні злочину підозрюють іноземця.

Особу ймовірного злочинця правоохоронці встановили завдяки камерам відеоспостереження, які встановили у Києві у рамках програми "Безпечне місто", повідомили у поліції Києва. Копи відстежили маршрут підозрюваного та затримали його.

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За правопорушення чоловіку загрожує до 15 років тюрми.

Що відомо про стрілянину в Києві

Про інцидент правоохоронці дізналися від медиків, які госпіталізували пораненого.

Копи з'ясували, що у під'їзді будинку між постраждалим та його знайомим стався конфлікт, який переріс у стрілянину. 23-річний чоловік дістав пістолет та двічі вистрелив у опонента, після чого втік.

Зловмисника поліцейські затримали біля станції метро "Нивки". При ньому знайшли револьвер.



23-річного іноземця затримали за підозрою у замаху на вбивство / Фото поліції Києва

Зброю відправили на експертизу.

Наразі зловмиснику оголосили підозру у скоєнні замаху на вбивство. Суд вже обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.