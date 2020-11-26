56-річний чоловік, якого спіймали за вчинення розпусних дій із неповнолітніми дівчинами, міг займатися зйомками порнографії. За даними слідства, він знімав статеві акти у машині власної жінки та в орендованих квартирах.

Подробиці злочину, в якому підозрюють чоловіка, розповів у фейсбуці заступник начальника поліції Київщини Андрій Нєбитов. За даними видання Obozrevatel, мова йде про відомого фотографа Олександра Ктиторчука.

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Переобладнаний мікроавтобус За даними слідчих, підозрюваному можуть змінити статтю, яку інкримінують. З розбещення неповнолітніх на створення порнографії за участю дітей. Рішення про перекваліфікування справи можуть прийняти після отримання результатів експертиз.



Обшуки проводили у фотостудії, де працював Ктиторчук / Фото Андрія Нєбитова

Фотограф, як розповів Нєбитов, нібито знімав статеві акти за участю неповнолітніх дівчат на орендованій квартирі, а також проводив зйомки у мікроавтобусі Mercedes Vito. Автівку він спеціально переобладнав для цього. Належала машина жінці "підприємця".

Зірковий фотограф

Про роботу Олександра Ктиторчука відомо досить багато. Він викладав у Київській школі фотографії, на сайті якій зазначено, що улюбленим його жанром є ню.

Також Ктиторчук співпрацював із багатьма зірками шоу бізнесу, а також був постійним відвідувачем різних телеканалів.

Дивіться відео затримання відомого фотографа, якого підозрюють у розбещенні неповнолітніх: