Попри те, що Київ дуже часто опиняється у верхівці мегаполісів з самим брудним повітрям, в українській столиці все ж не така погана ситуація, як вважають. Забруднення виникає через тимчасові природні явища.

Таку думку про якість столичного повітря висловив директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда. Він пояснює, що забруднення виникає через формування в атмосфері шару, який утримує шкідливі речовини.

Читайте також Віталій Кличко склав присягу мера в Київраді: відео

Кульбіда підкреслив, що у Києві нормальна якість повітря.

Якщо оцінювати вчорашній і сьогоднішній дні, то якість повітря загалом задовільна. Причиною певного погіршення якості повітря стало підвищення температури в шарі атмосфери від поверхні землі до висоти 200 метрів,

– наголосив експерт.

З його слів, в атмосфері утворюється затримувальний шар, який не допускає перемішування повітря з вищими шарами. Це чинник, який сприяє накопиченню забруднювальних речовин у приземному шарі атмосфери.

Це природне тимчасове явище. Як правило, затримувальний шар довго не тримається. Він формується в ранкові години та до 11:00 – 12:00 розсіюється, щойно температура біля поверхні землі підвищується,

– підкреслив Кульбіда.

Водночас він підкреслив, що станом на 1 грудня ситуація у столиці нормалізувалася.



"Говорити про те, що повітря в Києві надзвичайно забруднене, ми не можемо. Загалом ситуація в місті нормальна", – сказав експерт.

З початку тижня Київ знову увійшов до рейтингу міст із надзвичайно брудним повітрям, яке небезпечне для здоров'я людей.

30 листопада Київ посів 18 сходинку серед найбрудніших мегаполісів планети. Ввечері чиновники з КМДА радили мешканцям Лівого Берегу зачинити вікна й не виходити без зайвої потреби на вулицю.

Чому у Києві таке погане повітря