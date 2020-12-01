У Києві забруднення повітря виникає через тимчасові явища – Кульбіда
Попри те, що Київ дуже часто опиняється у верхівці мегаполісів з самим брудним повітрям, в українській столиці все ж не така погана ситуація, як вважають. Забруднення виникає через тимчасові природні явища.
Таку думку про якість столичного повітря висловив директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда. Він пояснює, що забруднення виникає через формування в атмосфері шару, який утримує шкідливі речовини.
Читайте також Віталій Кличко склав присягу мера в Київраді: відео
Кульбіда підкреслив, що у Києві нормальна якість повітря.
Якщо оцінювати вчорашній і сьогоднішній дні, то якість повітря загалом задовільна. Причиною певного погіршення якості повітря стало підвищення температури в шарі атмосфери від поверхні землі до висоти 200 метрів,
– наголосив експерт.
З його слів, в атмосфері утворюється затримувальний шар, який не допускає перемішування повітря з вищими шарами. Це чинник, який сприяє накопиченню забруднювальних речовин у приземному шарі атмосфери.
Це природне тимчасове явище. Як правило, затримувальний шар довго не тримається. Він формується в ранкові години та до 11:00 – 12:00 розсіюється, щойно температура біля поверхні землі підвищується,
– підкреслив Кульбіда.
Водночас він підкреслив, що станом на 1 грудня ситуація у столиці нормалізувалася.
"Говорити про те, що повітря в Києві надзвичайно забруднене, ми не можемо. Загалом ситуація в місті нормальна", – сказав експерт.
З початку тижня Київ знову увійшов до рейтингу міст із надзвичайно брудним повітрям, яке небезпечне для здоров'я людей.
30 листопада Київ посів 18 сходинку серед найбрудніших мегаполісів планети. Ввечері чиновники з КМДА радили мешканцям Лівого Берегу зачинити вікна й не виходити без зайвої потреби на вулицю.
Чому у Києві таке погане повітря
- Раніше екологи пояснили, що коли в Київ приходить туман, він концентрує усі шкідливі викиди в повітрі й не дозволяє їм зникнути. Найбільше забруднюють повітря автівки.
- Якщо за прогнозом погоди у Києві передають сильний туман – це сигнал погіршення повітря. Киянам радять не виходити зайвий раз на вулицю, а також не відкривати вікна.
- Також міністр захисту навколишнього середовища і природних ресурсів Роман Абрамовський підтвердив, що повітря у Києві найбільше забруднює транспорт.
Поділитися новиною