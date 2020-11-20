Київська патрульна поліція знайшла літню жінку, яка блукала у "Глобусі" та не розуміла, як опинилась у столиці. Коли правоохоронці знайшли її доньок, вони спочатку відмовились забирати стареньку маму.

"Бабуся нам не потрібна", – сказали рідні цієї нещасної жінки. Таку кричущу історію розповіла Патрульна поліція Києва.

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Літню жінку помітив охоронець "Глобусу" – вона довгий час блукала, була розгублена, виглядала дуже втомлено. Чоловік звернувся по допомогу до поліції.

Поліціянтам жінка розповіла, що родом з Житомирщини, а як опинилась у Києві – не пам’ятає. Бабуся раніше вже перебувала у розшуку як зникла безвісти.

Копи знайшли доньок цієї жінки, але вони заявили, що бабусю не забиратимуть, бо вона їм не потрібна.

Бідна бабуся не розуміла де вона / Фото Патрульної поліції Києва

Поліціянтам довелося відвезти її у відділок. Там правоохоронці пригостили жінку чаєм та їжею, надали необхідну допомогу.

У телефонному режимі інспектори провели бесіду з доньками, одна з яких все ж таки приїхала та забрала свою матір до дому.



Дана ситуацію контролюють в місцевому відділку поліції.