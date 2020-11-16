Чергове сповіщення про вибухівку надійшло поліцейським від невідомих осіб 16 листопада. Про ймовірність вибуху будівлі Київської міської державної адміністрації зловмисники повідомили за допомогою листа.

Про роботу правоохоронців через можливе замінування КМДА повідомили 24 каналу в поліції Києва. Всіх працівників та відвідувачів – 1300 чоловік – терміново вивели з ймовірно небезпечної території.

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Наразі на місці події працюють вибухотехніки, кінологи та медики швидкої. Оскільки правоохоронцям доведеться шукати вибухівку по всій будівлі, всередину людей допустять не скоро. Якщо, звісно, експерти не знайдуть вибухівки.

В іншому випадку саперам доведеться розмінувати бомбу.

Слідчі незабаром почнуть встановлювати особу чоловіка, який повідомив про замінування. Якщо його знайдуть, а повідомлення виявиться фейковим, йому загрожує до 6 місяців арешту або до 3 років тюрми.

Кваліфікацію інциденту нададуть після закінчення роботи вибухотехніків.