У Києві 3 листопада анонім повідомив, що замінував ТРЦ "Глобус", що на Майдані Незалежності. Поліція перевіряє цю інформацію.

Наразі невідомо чи це черговий "жарт" або ж реальна небезпека. На місце виїхали вибухотехніки. Про це журналісту 24 каналу повідомили в пресслужбі київської поліції.

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Можливо, правоохоронці й рятувальники будуть евакувати відвідувачів торговельного центру, а також його працівників.

До слова, якщо це "жарт", він може коштувати "гумористу" дорого – від 2 до 6 років.

У Києві доволі часто надходять псевдопогрози підриву станцій метро, мостів чи інших об’єктів. Телефонних терористів не завжди вдається піймати. А люди починають звикати до таких повідомлень й вже не сприймають їх серйозно. Це небезпечна тенденція, яка може призвести до того, що можна знехтувати реальною загрозою.