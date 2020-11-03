У Києві замінували ТРЦ "Глобус": планують евакуювати людей
У Києві 3 листопада анонім повідомив, що замінував ТРЦ "Глобус", що на Майдані Незалежності. Поліція перевіряє цю інформацію.
Наразі невідомо чи це черговий "жарт" або ж реальна небезпека. На місце виїхали вибухотехніки. Про це журналісту 24 каналу повідомили в пресслужбі київської поліції.
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Можливо, правоохоронці й рятувальники будуть евакувати відвідувачів торговельного центру, а також його працівників.
До слова, якщо це "жарт", він може коштувати "гумористу" дорого – від 2 до 6 років.
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