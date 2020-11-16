У Києві замінували ЦУМ: людей евакуюють
У Києві повідомили про мінування ЦУМу. Наразі правоохоронці шукають вибухівку. Покупців та персонал вже евакуюють.
В поліцію надійшла інформація про те, що ЦУМ начебто замінували. Правоохоронці перевіряють цю інформацію.
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Можливо це черговий "жарт" невідомого телефонного терориста.
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Фейкові мінування у Києві
13 листопада поліція перекрила всі проходи у Верховну Раду. В ЗМІ писали, що будівлю замінували. Поліція перевірила – це фейк.
3 листопада, невідомий сказав, що заклав вибухівку в ТРЦ "Глобус", але нічого підозрілого правоохоронці так і не знайшли.
Також 3 листопада ввечері через фейкове мінування було зачинено станцію "Хрещатик", що спровокували транспортний колапс у столиці України.
До слова, такі "жарти" можуть коштувати "гумористам" дорого – від 2 до 6 років.
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