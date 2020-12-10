У Києві на Замковій горі знайшли черговий таємничий моноліт. Україна стала наступною після США, Великобританії, Румунії, Іспанії та Німеччини де з’явився загадковий об'єкт. Наразі ніхто не знає, хто стоїть за цією містичною історією.

Український моноліт виготовлений з матового металу. Такий висновок можна зробити з фотографій, які оприлюднив у фейсбуці аналітик Українського інституту майбутнього Юрій Романенко.

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Поки невідомо, хто саме встановив його і з якою метою. Об'єкт висотою кілька метрів і шириною близько 45 сантиметрів.

У Києві з'явився таємничий моноліт: дивіться фото

Раніше подібні об'єкти знаходили в США, Румунії на британському острові Уайт, в Іспанії та Німеччині.

Ще один об'єкт знайшли у Полтаві – він з'явився на сміттєзвалищі.

У Києві та Полтаві з'явились свої моноліти: дивіться відео

Дехто вважає, що за монолітами стоїть Ілон Макс, а інші люди підозрюють, що вони належать групі художників The Most Famous Artist.

Чому об'єкти називають монолітами?

Артефакти назвали монолітами через схожість з інопланетними об'єктами з фільму Стенлі Кубрика "Космічна одіссея 2001 року". Основою його сюжету стала розповідь Артура Кларка "Вартовий", крім того, письменник брав активну участь у створенні сценарію.

У сюжеті фільму неземна цивілізація залишає для менш розвинених рас моноліти. Ці об'єкти зроблені з невідомого матеріалу, який не піддається ніякому впливу, а при контакті з потенційно розумною істотою вони різко підвищують його інтелектуальні здібності.