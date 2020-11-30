У Києві помітили розкішний Rolls-Royce Phantom EWB (VIII). Це єдина у своєму роді автівка в Україні. Вона коштує неймовірно дорого – понад 21 мільйон гривень.

У коментарях люди підкреслюють, що вона на полтавських номерах. Світлину Phantom поширили в інстаграм на сторінці luxcar of ua.

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Що це за автівка?

Це британське авто – таких моделей в Україні ще не було. Що ж, фантом виявився цілком реальним.

Ціна автомобіля стартує з 21 659 390 гривень або 641 тисячі євро.

Rolls-Royce Phantom EWB (VIII) має подовжену колісну базу на 220 міліметрів.

Phantom доступний виключно з 6,75-літровим двигуном з подвійним турбонаддувом.

Також в авто встановлена 8-ступенева автоматична коробка передач. У ній використовується GPS-приймач, який аналізує місце розташування і швидкість автомобіля для оптимізації часу перемикання передач.

До "сотні" авто розганяється за 5,4 секунди. При цьому максимальна швидкість авто становить 250 кілометрів за годину.

Phantom був названий Top Gear "Розкішним автомобілем року" у 2017 році. Він також був нагороджений престижною нагородою UK Car of the Year Awards як "Кращий розкішний автомобіль".