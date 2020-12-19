У столиці, на Софійській площі 19 грудня, о 19:00 урочисто запалили головну ялинку країни. Цього року за дійством можна було спостерігати онлайн.

Церемонія запалення головної ялинки України: деталі

Як відбувалося запалення головної ялинки України святковими вогнями – повідомляє 24 канал. Зауважимо, що захід проходив у День Святого Миколая, 19 грудня.

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На Софійській площі зібралося кілька тисяч людей. Запалили головну ялинку мер Києва Віталій Кличко та власне той самий святий Миколай. Після церемонії запалення та аж по 14 січня на Софійській площі працюватиме інтерактивна голограма останнього.

Як запалювали головну ялинку України на Софійській площі в Києві: дивіться відео 24 каналу

У 2020 році урочистості проходили згідно з карантинними обмеженнями. Тому упродовж усіх зимових свят не буде ані фестивалів, ані концертів, ані великих сцен, ані фуд-кортів. Можна лише буде придбати сувеніри та гарячі напої. Крім того, ті, хто не мав можливості потрапити на запалення новорічної красуні, могли зробити це онлайн або по телебаченню.

Запалення головної ялинки України на Софійській площі у Києві / Фото 24 каналу

У КМДА, зі свого боку, наголосили що на всіх новорічних локаціях контролюють дотримання правил із запобігання коронавірусу. Однак, люди все ж не дотримувалися дистанції та багато хто був без масок, зокрема діти.

Що відбувалося на Софійській площі перед запаленням головної ялинки: дивіться відео 24 каналу

Дещо затьмарила урочистості прикра подія – після ввімкнення святкової ілюмінації загорілася одна з гірлянд біля ялинки. Рятувальники кажуть, що сталося це після того, як хтось запалив бенгальські вогники. Але вогнеборці швидко загасили вогонь, тому залишився лише дим. На щастя, ніхто не постраждав і церемонію запалення ялинки навіть не припиняли.

Коротко про головну ялинку України на Софійській площі

Висота красуні – 31 метр. У 2020 році вона є штучною.

Головна тема цьогорічних святкувань – казковий ліс. Тому ялинку прикрасили шишками, жолудями, білочками та грибами.

Крім того, спочатку верхівку ялинки прикрасили казковим капелюхом, але через обурення церкви та громадськості аксесуар замінили на традиційну зірку.

Також ялинку прикрашають гірлянди у двох кольорах - холодному білому та зеленому. Довжина ілюмінації становить 10 кілометрів – це понад 1,5 тисячі святкових вогників.

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Запалення головної ялинки України на Софійській площі в Києві: дивіться відео

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