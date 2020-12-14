У Києві затримали 3 працівників поліції – вони шантажували чоловіка. Правоохоронці-перевертні вимагали у нього гроші за уникнення проблем із законом. Чоловік начебто незаконно зберігає у гаражі бурштин.

Копи-злочинці вимагали щомісячної "абонплати" за таку послугу – 3 тисячі доларів. Про це пише пресслужба Офісу генерального прокурора.

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Що відомо про обставини злочину

Шантажем займалось троє – заступник начальника та 2 оперуповноважених відділу кримінальної поліції одного з райуправлінь столиці.

Спочатку вони оговорили одну суму – 1 тисяча доларів у місяць, але згодом поліціянти вирішили, що це мало. Ймовірно, захотіли отримувати по тисячі кожен.

Приводом для шантажу послугувало те, що чоловік нібито ховає у своєму гаражі незаконно отриманий бурштин.

Поліціянтів-перевертнів затримали на гарячому – коли вони узяли в руки першу суму грошей.

Їх пов'язали за містом у вечірній час / Фото Офісу генпрокурора

Наразі порушена кримінальна справа, якою займатиметься ДБР.