У Святошинському районі Києва вночі на 13 листопада у машині, яку правоохоронці зупинили за порушення ПДР, виявились озброєні люди. Під час перестрілки було поранено одного поліціянта.

В автівці було 3 знервованих чоловіків. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

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Інцидент стався близько 4 ранку 13 листопада на вулиці Героїв Космосу. Патрульні зупинили Subaru за порушення ПДР. Чоловіки, які були в салоні авто, підозріло нервували. Копи помітили в одного з них кобуру та рацію.

Зловмисники зрозуміли, що їх так просто не відпустять й почали тікати від правоохоронців. Під час погоні розпочалась стрілянина – один з поліціянтів отримав 3 вогнепальних поранення.

Копи відкрили вогонь у відповідь, їм на допомогу прибув ще один патруль й разом правоохоронці впорались зі злочинцями – їх всіх затримали.

Банда їхала на справу

У чоловіків знайшли крім пістолета Макарова ще й гранати РГД-5. Також у сумці одного з учасників інциденту правоохоронці виявили комплект професійних відмичок та дистанційні рації.

Куди їхала ця банда й що вони задумали, наразі невідомо. Поранений поліціянт перебуває у лікарні. Його життю нічого не загрожує.

Зброя, яка була у бандитів / Фото Нацполіції

Це теж вилучили правоохоронці у зловмисників / Фото Нацполіції

У банди були рації та газовий балончик / Фото Нацполіції