Киянина, який вже мав проблеми із законом, спіймали на гарячому під час патрулювання території біля слідчого ізолятора. При ньому знайшли чималу кількість наркотичних рослин.

Про затримання та обрання запобіжного заходу для підозрюваного повідомили у поліції Києва. За даними правоохоронців, порушник у вересні 2020 тільки вийшов з-за ґрат, де сидів за торгівлю наркотиками.

Дивіться також Патрульні Києва знайшли у машині винуватця ДТП чималу кількість наркотиків: фото

27-річного киянина знову можуть відправити до тюрми на термін від 6 до 10 років.

Як затримали підозрюваного

Коли поліцейські обходили територію поблизу СІЗО, вони побачили підозрілого чоловіка. При поверхневому огляді у нього знайшли 5 пакетиків та 4 паперових згортки із марихуаною. Тоді патрульні викликали слідчу групу, яка й затримала зловмисника.



Зловмисника спіймали на гарячому / Фото пресслужби поліції Києва

За даними копів, він вже встиг перекинути частину товару на територію СІЗО.

Суд фактично відпустив

Зловмиснику вже повідомили про підозру у вчиненні злочину, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляди перебування під арештом. Але призначив зовсім не велику заставу у 42 тисячі гривень. Тож, цілком можливо, що невдовзі чоловік може опинитися на волі.



Чоловіка можуть посадити на 10 років / Фото пресслужби національної поліції