На київському вокзалі 29 жовтня затримали чоловіка, який використовував психотропну речовину аби обікрасти свого знайомого. Він підмішав її у пляшку алкоголю.

До поліції звернулись лікарі. Вони знайшли на вокзалі непритомного чоловіка. Про це повідомляє київська поліція.

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Коли чоловік прийшов до тями, то помітив, що у нього вкрали речі. Він згадав, що вживав біля вокзалу алкоголь зі своїм знайомим – поліція його швидко знайшла й затримала.

Зловмиснику 40 років. Мешкає на Хмельниччині й вже притягувався до кримінальної відповідальності.

Затриманий зловмисник / Фото Нацполіції

Тепер йому загрожує до шести років позбавлення волі.

Як з’ясувалось, він непомітно підлив в алкоголь потужну психотропну речовину, від якої потерпілий втратив свідомість. А потім "клофелінщик" обікрав свою жертву.