Патрульні поліцейські затримали чоловіка, який може бути причетним до крадіжки сейфа з коштовностями. Злочин стався 17 грудня на вулиці Курській в Києві.

Виклик правоохоронців на лінію 102 надійшов вночі від потерпілого, повідомили у патрульній поліції Києва. Коли копи прибули на місце, вони помітили чоловіка, який завантажував до машини сейф.

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У скоєнні злочину підозрюваний зізнався. Тому патрульні викликали слідчо-оперативну групу.

Що відомо про незвичну крадіжку в Києві

Як з'ясували поліціянти, ввечері чоловік відпочивав разом зі своїм товаришем, коли зі стелі полилася вода. Сусіди поконфліктували через затоплення, але вирішили владнати все пізніше.



Ймовірного злочинця спіймали на гарячому / Фото пресслужби патрульної поліції Києва

Втім, через якийсь час незадоволений таким розв'язанням конфлікту, він знову піднявся до сусіда та побачив, що двері квартири не зачинені. Тоді він вирішив забрати з помешкання сейф у якості компенсації.



Зловмисника затримали під час завантаження сейфу / Фото пресслужби патрульної поліції Києва

Саме цю історію розповів патрульним та слідчим і підозрюваний.

Як кваліфікували його дії, наразі невідомо.