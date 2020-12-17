Забрав сейф у сусіда через затоплену квартиру: в Києві затримали незвичайного злодія – фото
Патрульні поліцейські затримали чоловіка, який може бути причетним до крадіжки сейфа з коштовностями. Злочин стався 17 грудня на вулиці Курській в Києві.
Виклик правоохоронців на лінію 102 надійшов вночі від потерпілого, повідомили у патрульній поліції Києва. Коли копи прибули на місце, вони помітили чоловіка, який завантажував до машини сейф.
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Що відомо про незвичну крадіжку в Києві
Як з'ясували поліціянти, ввечері чоловік відпочивав разом зі своїм товаришем, коли зі стелі полилася вода. Сусіди поконфліктували через затоплення, але вирішили владнати все пізніше.
Ймовірного злочинця спіймали на гарячому / Фото пресслужби патрульної поліції Києва
Втім, через якийсь час незадоволений таким розв'язанням конфлікту, він знову піднявся до сусіда та побачив, що двері квартири не зачинені. Тоді він вирішив забрати з помешкання сейф у якості компенсації.
Зловмисника затримали під час завантаження сейфу / Фото пресслужби патрульної поліції Києва
Саме цю історію розповів патрульним та слідчим і підозрюваний.
Як кваліфікували його дії, наразі невідомо.
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