Громадянин Росії перебував в Україні нелегально за підробленими документами. Крім того, його розшукували за вчинення тяжкого злочину. Під час затримання 3 листопада правоохоронці обшукали квартиру, де він мешкав, та знайшли 5 кілограмів кокаїну.

Про затримання росіянина, якому відтепер світить довге позбавлення волі, повідомили у поліції Києва. Хоча чоловіка розшукували за низку злочинів, попався поліцейським він фактично випадково.

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Під час відпрацювання патрульними Голосіївського району, 42-річного чоловіка затримали за підозрою у збуті наркотиків. У нього вилучили 8 пакетиків із кокаїном.

5 кіло кокаїну

Коли ж на місце прибула слідча група, виявилося, що підозрюваний надав правоохоронцям підробні документи. Тоді поліцейські відправилися на обшук квартири затриманого. Там знайшли 5 кілограмів кокаїну.

Крім того, копи з'ясували, що затриманий перебував у розшуку за підробку документів, а також за ще один тяжкий злочин.



Товар зловмисник зберігав вдома / Фото пресслужби поліції

Вартість вилучених у чоловіка наркотиків оцінюють у 15 мільйонів гривень.

Як покарають росіянина

Затриманому вже повідомили про підозру у незаконному збуті наркотичних засобів, а також у підробці документів. За перший злочин його можуть засудити на термін від 9 до 12 років. Покарання за другий передбачає до 5 років позбавлення волі. Також підозрюваному можуть додати ув'язнення за попередніми епізодами, через які його розшукували.



В Україні наркоторговець перебував за підробними документами / Фото пресслужби поліції

Наразі поліцейські намагаються встановити осіб, із якими співпрацював росіянин.

Дивіться відео затримання громадянина Росії у Києві: