Водія, який возив пасажирів під дією наркотиків, затримали 6 листопада неподалік від станції метро Теремки у Києві. Поліцейські зупинили чоловіка, оскільки їм здалося, що він странно себе поводить.

З'ясувалося, що водій легковика Volkswagen взагалі не мав права керувати транспортним засобом, повідомляє "Київ оперативний". Тож, далі продовжувати ігри зі смертю правоохоронці порушнику не дозволили.

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Відтепер йому загрожує чималий штраф. Якщо цим водія, звісно, можна налякати.

Злісний порушник

Затриманий водій, як стверджують джерела спільноти, орендував Volkswagen Polo та влаштувався на роботу в одну зі служб таксі. При цьому в нього не було посвідчення водія, оскільки права керування машиною його позбавив суд.

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Порушник не мав керувати автомобілем / Фото Київ оперативний

Попри цей факт власники віддали йому авто, а фірма-посередник постачала клієнтів. До речі, позбавили чоловіка прав саме за керування у стані наркотичного сп'яніння.