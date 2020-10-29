У Києві заарештували військового злочинця високого рангу, який у Луганській області на початку військової агресії Росії приєднався до окупантів. Він встиг влаштуватися на роботу й орендував квартиру у столиці.

Не виключено, що до Києва він прибув у якості шпигуна або координатора інших терористів. Бойовика, який вирішив стати киянином, затримала СБУ у ході спецоперації.

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Затриманий терорист народився в Україні – у Стаханові (Луганська область). У 2014 році долучився до окупаційних сил Росії та брав участь у бойових діях проти українських військових.

У ворожій армії він навіть дослужився до заступника командира одного з підрозділів бойовиків.

Так виглядає затриманий бойовик / Фото пресслужби СБУ

Крім того, маючи вищу інженерну освіту, терорист виконував завдання по забезпеченню ремонту транспорту і бронетехніки окупантів.

Потім зрадник вирішив переїхати у Київ – орендував квартиру й знайшов роботу в одній з комерційних структур у сфері надання телекомунікаційних послуг, використовуючи фальшиві документи.

В СБУ з’ясовують – чи втручався він у бази даних клієнтів оператора.

Бойовика тримають під вартою. Він чекатиме на суд.