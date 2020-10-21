У Києві розлючена жінка кілька разів влетіла на Mercedes у Gelenvagen: відео
Досить незвична ДТП сталася 21 жовтня на парковці біля будинку на вулиці Великій Васильківській, 102 у Києві. Спочатку власниця елітної автівки зачепила машину такої ж марки. Потім почалися емоційні з'ясування стосунків.
Про інцидент, який стався у центрі Києва, повідомили у спільності "Київ оперативний" у фейсбуці. Автори відео стверджують, що водій Mercedes Gelenvagen побив жінку, яка у нього в'їхала.
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Вдарила кілька разів
Після нетривалих та бурхливих розбірок жінка сіла у седан та ще кілька разів в'їхала у Gelenvagen. Тоді водій позашляховика майже заліз до кривдниці у салон. Згодом – він вдарив жінку дверцятами та повернувся до власної автівки. Однак у цей час дівчина ламала йому бокові дзеркала.
Дивіться відео автотрощі між двома елітними Mercedes у центрі Києва:
По закінченню епопеї чоловік не без порушень правил дорожнього руху поїхав з місця ДТП. Другий Mercedes вивозив евакуатор.
Родинні скандали
Пізніше у соцмережах повідомили, що перша аварія сталася через те, що дівчина переплутала педалі. Чоловіком нібито виявився її батько, із яким вона конфліктувала ще до цього. У поліцію звернень щодо ДТП не надходило.