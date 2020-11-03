У Києві 1 листопада на Троєщині розбійниця разом з двома чоловіками вдерлась до квартири своєї 70-річної мами. Злочинці побили літню жінку й відібрали всі гроші. Потім ще вкрали авто її сина – молодшого брата нападниці.

Машину правоохоронці вже повернули, а от самих розбійників ще шукають. Про цей кричущий злочин пишуть на сайті "Обозреватель".

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Це сталось на вулиці Лісківській, що на Троєщині. У квартиру на 16 поверсі увірвалися троє злочинців – жінка і двоє чоловіків.

Вони побили господарку квартири. А її рідна дочка з ножем у руці зажадала від матері віддати всі гроші – аж 10 тисяч гривень.

Потім банда забрала ключі від автомобіля Chery Eastar, що належить молодшому брату нападниці.

Якщо цих злодіїв спіймають, їм загрожуватиме тюрма від 7 до 12 років.