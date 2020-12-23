У Києві 23 грудня в центрі Києва на вулиці Антоновича, 155 сталась ДТП. Водійка на Mercedes в‘їхала у Volkswagen, а він збив світлофор та дорожній знак.

Водій Volkswagen отримав травми та був госпіталізований до лікарні. Про це йдеться у спільноті "Київ Оперативний".

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Обидва водії стверджують, що їхали на зелене світло світлофору.

Схоже, що хтось із них обманює. Хто саме – мають встановити слідчі.

Також, розшукуються свідки, які б могли підтвердити (або надати відео) версію одного з водіїв.

У Києві зіткнулись Mercedes та Volkswagen: дивіться відео

Біля села Березівка Київської області зранку 23 грудня сталася серйозна аварія з летальними наслідками. Водій позашляховика не зміг уникнути зіткнення з двома пішоходами, які переходили дорогу. Пішоходи намагалися перейти дорогу в дозволеному для цього місці, але на лівій смузі в них на чималій швидкості врізався позашляховик. Вони, на жаль, померли на місці.