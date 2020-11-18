Двох киян затримали 18 листопада під час отримання 250 тисяч доларів від представника іноземної компанії. Зловмисники, як стверджують правоохоронці, намагалися отримати вдвічі більшу суму, обіцяючи вирішили проблеми фірми завдяки власними знайомствами із керівництвом Офісу Генпрокурора.

Іноземне підприємство, в якому працює постраждалий, є потерпілою стороною в одному з кримінальних проваджень. Вони обіцяли активізувати розслідування справи та прискорити відшкодування збитків, які отримала компанія, повідомили у пресслужбі Офісу Генпрокурора

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Свої "послуги" зловмисники оцінили у пів мільйона доларів.

Спіймали на гарячому

За даними слідства, ніяких знайомих в Офісі Генерального прокурора у зловмисників не було. Про це свідчить кваліфікація справи – шахрайство.

Затримали киян під час отримання ними половини суми, яку вони отримали від довірливого підприємця.



Гроші зловмисники отримали в одному з ресторанів / Фото пресслужби Офісу Генпрокурора

На місці події працювали слідчі Державного бюро розслідувань, які зазвичай займаються злочинами, які вчинили чиновники чи правоохоронці. Втім, чи не є затримані держпосадовцями, в Офісі генпрокурора не розповіли.



Зловмисники отримали 250 тисяч доларів / Фото пресслужби Офісу Генпрокурора

Незабаром затриманим повідомлять про підозру у вчиненні злочину. Якщо суд визнає їх провину, їм загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.