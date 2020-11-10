У Києві знайшли 4 підпільні казино: одне з них – на воді
У Києві правоохоронці закрили 4 незаконних казино. 3 з них розташовані в Деснянському районі столиці. Одна споруда – плавуча.
Казіно на воді працювало на вулиці Закревського на одному з водних каналів. Про закриття нелегального бізнесу повідомили в Київській прокуратурі.
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Також правоохоронці знайшли ще три місця, де функціонували незаконні казино – на Лісовому масиві, неподалік ринку "Фестивальний", а також на проспекті Лобановського, що в Солом’янському районі столиці.
Плавуче нелегальне казино / Фото Київської міської прокуратури
Під час обшуків вилучили 50 комп’ютерів, які використовували для надання незаконних гральних послуг.
Правоохоронці шукають всіх причетних осіб, які організували підпільні казино.
Нелегальне казино у Києві / Фото Київської міської прокуратури
Затриманий під час обшуку в нелегальному казино / Фото Київської міської прокуратури
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