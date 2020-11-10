У Києві правоохоронці закрили 4 незаконних казино. 3 з них розташовані в Деснянському районі столиці. Одна споруда – плавуча.

Казіно на воді працювало на вулиці Закревського на одному з водних каналів. Про закриття нелегального бізнесу повідомили в Київській прокуратурі.

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Також правоохоронці знайшли ще три місця, де функціонували незаконні казино – на Лісовому масиві, неподалік ринку "Фестивальний", а також на проспекті Лобановського, що в Солом’янському районі столиці.

Плавуче нелегальне казино / Фото Київської міської прокуратури

Під час обшуків вилучили 50 комп’ютерів, які використовували для надання незаконних гральних послуг.

Правоохоронці шукають всіх причетних осіб, які організували підпільні казино.

Нелегальне казино у Києві / Фото Київської міської прокуратури

Затриманий під час обшуку в нелегальному казино / Фото Київської міської прокуратури

Зверніть увагу! Наприкінці 2019 року уряд вирішив закрити гральний бізнес в Україні. Президент Володимир Зеленський мріє створити в нашій країні власний "Лас-Вегас" – дозволити казино в одному з міст.