У столиці безвісти зник відомий музикант і аранжувальник Олександр Дерев'янко. Востаннє чоловіка бачили ще 22 листопада в лікарні №15 Подільського району, куди його госпіталізували з травмами.

У Києві зник музикант

Про пошук зниклого Олександра Дерев'янка повідомили у телеграмі Dtp.kiev.

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Останній раз чоловіка бачили в неділю, 22 листопада, приблизно о 14:20 в лікарні №15 Подільського району, що на Кирилівській, 107.

Туди Дерев'янка з розбитою губою і підозрою на черепно-мозкову травму привезла швидка.

З лікарні музикант пішов у невідомому напрямку, однак додому не повернувся. Телефони Олександра не відповідають вже протягом тижня.

Що відомо про Олександра Дерев'янка

Відомий музикант і аранжувальник.

Йому 65 років, у нього міцна статура, зріст – 185 сантиметрів.

Напередодні зникнення у нього була травмована губа.

Людей, які бачили Олександра після 22 листопада, просять телефонувати за номером 063 129-74-99 або 102.

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У Києві зник відомий музикант і аранжувальник / Фото з телеграму Dtp.kiev