У Києві зникла дівчинка-підліток: її не можуть знайти вже 6 днів
У Києві поліція майже тиждень не може розшукати Терезу Кондик, яка зникла безвісти 9 грудня 2020 року. Правоохоронці просять про допомогу киян, які могли її бачити.
Дівчинка на ім'я Тереза Кондик пішла з Центру соціально-психологічної реабілітації, що на Троєщині, й досі не повернулась. Про це повідомляє київська поліція.
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Прикмети Терези Кондик
- Їй 15 – 16 років.
- Зріст 162 – 167 сантиметрів.
- Середня статура.
- Волосся русяве середньої довжини (по плечі).
- Кінчики волосся пофарбовані в рожевий колір.
- Була одягнена в чорну куртку, чорні штани, шапку чорного кольору і кросівки з зеленим камінням (стразами).
Зникла безвісти Тереза Кондик / Фото Нацполіції
Поліція просить усіх, хто що-небудь знає про місцеперебування дівчинки, відразу повідомити про це в правоохоронні органи. Необхідно зателефонувати на 102.
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