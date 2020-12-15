У Києві поліція майже тиждень не може розшукати Терезу Кондик, яка зникла безвісти 9 грудня 2020 року. Правоохоронці просять про допомогу киян, які могли її бачити.

Дівчинка на ім'я Тереза Кондик пішла з Центру соціально-психологічної реабілітації, що на Троєщині, й досі не повернулась. Про це повідомляє київська поліція.

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Прикмети Терези Кондик

Їй 15 – 16 років.

Зріст 162 – 167 сантиметрів.

Середня статура.

Волосся русяве середньої довжини (по плечі).

Кінчики волосся пофарбовані в рожевий колір.

Була одягнена в чорну куртку, чорні штани, шапку чорного кольору і кросівки з зеленим камінням (стразами).



Зникла безвісти Тереза Кондик / Фото Нацполіції

Поліція просить усіх, хто що-небудь знає про місцеперебування дівчинки, відразу повідомити про це в правоохоронні органи. Необхідно зателефонувати на 102.