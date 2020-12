У Києві знімають кіно про легендарного українського тренера вітрильного спорту Віктора Коваленка. Його вихованці – збірна Австралії вигравали медалі Олімпіади 12 разів. Режисер картини Вінсент Ворд, який має у своєму доробку оскороносний фільм.

Протягом листопада 2020 року зйомки деяких епізодів фільму проводились в акваторії Дніпра у Києві та на Київському водосховищі. Про це повідомляє "Вечірній Київ".

Як відбувались зйомки фільму

Картина називається "Кремінь" ("Storm School"). Стрічка заснована на реальних подіях та розповідатиме про життєвий і професійний шлях Віктора Коваленка.

У Києві знімати небезпечні епізоди на воді допомагали українські водолази-рятувальники.

Особлива увага приділялась безпеці дітей, які виконують роль Коваленка у дитинстві та юності, а також акторів, які за сценарієм опинялись у воді.

У Києві знімають фільм про відомого тренера: дивіться фото

Що відомо про Віктора Коваленка

Це видатний український тренер вітрильного спорту. Саме його вихованці принесли перші золоті та бронзові олімпійські медалі незалежній Україні на Олімпіаді в Атланті, а пізніше – численні найвищі спортивні нагороди збірній Австралії, яку він тренує і дотепер.

Віктора Коваленка називають "Кремінь", а в англомовних країнах — "medal-maker" (людина, яка робить медалі), оскільки лише у складі збірної Австралії його вихованці здобули на Олімпійських іграх 12 комплектів нагород різного ґатунку.

Хто знімає фільм?

Роботу над стрічкою новозеландського режисера-постановника Вінсента Ворда (Vincent Ward), який має у доробку оскароносний фільм "What Dreams May Come" (Куди приводять мрії з Робіном Вільямсом 1998), реалізує кінокомпанія "Пронто Фільм" у співпраці з компаніями Altamira Creation AG (Швейцарія) та Neofilm GmbH (Німеччина).