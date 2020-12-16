У Києві забудовники продовжують знищувати історичні будівлі. Цього разу від їх "рук" постраждало приміщення 19 століття. Йдеться про будівлю колишнього військового сухарного заводу під Байковою горою в Києві.

У 1920 році завод спалили поляки, відступаючи з Києва, але будівлю відновили й розмістили там трикотажну фабрику. Рівно через століття її таки знищує українська компанія. Про це повідомляє The Village.

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Будівля була у хорошому стані

На її місці планують побудувати офісний центр. Хоча ця історична споруда була у хорошому стані й цілком могла використовуватись людьми.

На жаль, споруду не внесли у реєстр пам’яток архітектури, але вона входить до історичного ареалу забудови міста Києва, відповідно до Генплану. Отже, будь-яке будівництво тут має бути за погодженням з Міністерством культури. Але невідомо чи забудовник отримав дозвіл.

Станом на ранок 15 грудня зруйновано третину будівлі. Вона розташована на вулиці Протасів Яр, 3. Руйнація почалась 12 грудня.

У Києві знищують чергову історичну будівлю: дивіться фото

Попри те, що в паспорті об’єкта вказано, що це реконструкція, під таке поняття підпадає будь-яке будівництво в межах фундаменту попередньої будівлі. Тобто фактично це не реконструкція, а знищення.

Активісти намагалися викликати поліцію, проте правоохоронці не приїхали.

Поліція сказала, що з огляду на те, що звернення з цього питання вже були й наразі на майданчику нікого не має, вони не приїдуть,

– сказав один з них у коментарі для The Village.

Хто "реконструює" історичну будівлю?

Судячи із паспорта об’єкта там з’явиться 8-поверховий офісний центр.

Замовником "реконструкції" є трикотажна фабрика "Роза" (до початку робіт у будівлі знаходився її шоурум). Роботи виконує підрядник "Альтіс-Констракшн", а проєкт розробила "Творча майстерня "С.Юнаков"". Авторський нагляд здійснює архітектор Федір Юнаков.

На сайті бюро Yunakov Architects є проєкт офісного центру PROTASIV, проте він не схожий на той, що зображено на паспорті об'єкта.