У Києві знову нездорове повітря: столиця серед лідерів рейтингу IQair
У Києві другий день поспіль фіксують високий рівень забруднення повітря. Українська столиця станом на 29 жовтня займає трете місце у світі. Попереду серед лідерів забруднення лише столиця Індії – Делі та друге за величиною місто Пакистану – Лахор.
У столиці України знову немає чим дихати. Київ вже другий день поспіль тримається у "призерах" рейтингу IQair. Станом на 12:00 29 жовтня він займає третє місце.
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Індекс забруднення повітря складає 159 при нормі у 50.
Скриншот сайту iqair.com
Екологи пояснюють, що коли в Київ приходить туман, він концентрує усі шкідливі викиди в повітрі й не дозволяє їм зникнути.
Найбільше забруднюють повітря автівки.
Якщо за прогнозом погоди у Києві передають сильний туман – це сигнал погіршення повітря.
Киянам радять не виходити зайвий раз на вулицю, а також не відкривати вікна.
У жовтні 2020 українська столиця вже вдруге опиняється серед лідерів по забрудненому повітрю. Останній раз таку ситуацію фіксували 11-12 жовтня.