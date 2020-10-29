У Києві другий день поспіль фіксують високий рівень забруднення повітря. Українська столиця станом на 29 жовтня займає трете місце у світі. Попереду серед лідерів забруднення лише столиця Індії – Делі та друге за величиною місто Пакистану – Лахор.

У столиці України знову немає чим дихати. Київ вже другий день поспіль тримається у "призерах" рейтингу IQair. Станом на 12:00 29 жовтня він займає третє місце.

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Індекс забруднення повітря складає 159 при нормі у 50.

Скриншот сайту iqair.com

Екологи пояснюють, що коли в Київ приходить туман, він концентрує усі шкідливі викиди в повітрі й не дозволяє їм зникнути.

Найбільше забруднюють повітря автівки.

Якщо за прогнозом погоди у Києві передають сильний туман – це сигнал погіршення повітря.

Киянам радять не виходити зайвий раз на вулицю, а також не відкривати вікна.

У жовтні 2020 українська столиця вже вдруге опиняється серед лідерів по забрудненому повітрю. Останній раз таку ситуацію фіксували 11-12 жовтня.