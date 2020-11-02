Невідомі вандали у Києві зіпсували квіткову інсталяцію у парку "Перемога". Це сталось вночі на 2 листопада. Постраждали герої казки "Аліса в країні див". Це вже другий подібний інцидент у парку.

В цей раз знайшли лежачого Шляпника та зіпсовану фігуру самої Аліси. Про це пишуть у фейсбуці КП по УЗН Дніпровського району.

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Зеленбудівці дуже засмутились, коли зранку побачили, що вандали знову познущалися з їх роботи.

Коли ранок розпочався з відчаю та розпачу. Сьогодні вночі, в прямому сенсі, "познущалися" над конструкцією Аліси та Шляпника з виставки квітів "Аліса в країні див". Прикро бачити відношення людей до праці, в яку вкладаємо вміння, час та частинку своєї любові,

– йдеться у повідомленні.

Садівники наголошують, що в будь-якій ситуації необхідно залишатися людьми й цінувати не лише природу, а й працю інших.

Але чи дійде це послання до тих осіб, які таким чином "розважаються" ночами у парку.

Майже тиждень тому з виставки вкрали "стражів" – дві конструкції, які "охороняли" виставку квітів. Вони були у формі гральних карт – героїв з цієї ж казки.