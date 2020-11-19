У Києві розробники генерального плану пропонують перенести діловий центр столиці в промисловий район Теличка. Про це говорять вже понад 10 років. Громадські активісти вважають, що цю територію хочуть просто забудувати новими житловими комплексами.

Розробники проєкту кажуть, що перенесення центру дозволить розвантажити Київ. Про це йдеться на фейсбук-сторінці Генерального плану Києва.

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Що хочуть розмістити в районі Телички:

державні адміністративні установи й міжнародні представництва;

ділові, інформаційні, торговельні та спортивні комплекси;

зони реабілітації природного комплексу на територіях прилеглих до Дніпра.

Це називають житлово-громадським центром. Ось так він може виглядати:

План ділового центру в районі Теличка / facebook.com/genplankyiv

Орієнтовна площа будівель може скласти за попередніми розрахунками близько 4,5 мільйонів квадратних метрів, де можна організувати близько 150 тисяч робочих місць, вважають розробники генплану.

Що розташовано зараз на Теличці:

Це одна з найбільших промислових зон Києва на Правому березі. Там розташовані підприємства будівельної індустрії та енергетики.

Основна частина первинних підприємств на території промзони не працює та перебуває в занедбаному стані, приміщення орендує дрібний бізнес.

Чому хочуть перенести центр саме в цей район

Розробники говорять про те, що ця територія розташована близько до центру й там зручна транспортна розв'язка, вихід до річки Дніпро. Все це робить район дуже привабливим.

Чому кияни налаштовані скептично

Активісти у коментарях під постом пишуть, що насправді розробники генплану прикриваються вивіскою ділового центру, а насправді в промзоні біля Дніпра побудують висотки – житло, яке продаватиметься за шалені гроші.

Архітектор Євген Олійник іронізує: "розшифровую поняття житлово-громадського центру – забудувати район 27-поверхівками (штук 80), в одній відкрити консульство Болівії, в інший перенести який-небудь департамент МВС, 5-6 ТРЦ, пара церков і три сквери з лавочками – один на набережній, два інших – перед церквами".

Така іронія має підґрунтя. До прикладу, в історичній частині Києві забудовнику дозволили побудувати діловий центр, йдеться про вулицю Сагайдачного, 18, але фактично компанія продає там дорогі квартири.