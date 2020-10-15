Американський виробник віскі Jack Daniel’s запустив нову рекламну кампанію. Відеоролик для неї знімали в столиці Україні – в одному із барів на Хрещатику.

Інтер’єр популярного бару України на столичному Хрещатику можна помітити у першій та останній сцені рекламного відео глобального бренду. Про це пишуть на сайті Barout.

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Ролик відзняли для рекламної кампанії на 40 глобальних ринках.

Слоган нової кампанії Jack Daniel’s – Make It Count ("Зроби так, щоб це мало значення"). У відео показують кілька ситуацій, у яких люди втілюють мрію – роблять те, що хотіли зробити протягом тривалого часу. Наприклад, одна з героїнь запускає келих із Jack Daniel’s уздовж барної стійки.

Дивіться новий рекламний ролик Jack Daniel’s (+18):

Фільмування ролику в Києві проводили влітку 2020 року під час карантину.

Режисер відео – Іан Понс Джуелл, відомий за рекламою Nike та музичним відео для Вінса Стейплза.

Українці теж долучилися до проєкту – допомагав у створенні ролику вітчизняний продакшн Radioaktive Film, відомий роботою над серіалом HBO "Чорнобиль".

Раніше відомий бренд Diesel зняв рекламу в Києві з дівчиною-трансгендеркою, а Sony зняла в українській столиці рекламу консолі PlayStation 4.