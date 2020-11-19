Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що директора комунального підприємства, який зібрався купувати за бюджетні кошти Land Cruiser Prado Prestige+, вже звільнили. Замовлений ним тендер скасували.

Причина звільнення – чиновник не погодив купівлю елітного позашляховика з вищим керівництвом. Про це пише Віталій Кличко у телеграмі.

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Керівник КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд" не повідомив про наміри оголосити відкриті торги на придбання дорогого позашляховика ні заступника голови КМДА, який відповідає за дорожньо-транспортну галузь, ні Департамент транспортної інфраструктури, ні Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА.

Не можуть чиновники поводитися так нахабно і безсовісно з коштами міського бюджету, коштами киян. І це повинні розуміти всі, хто працює у владі,

– підкреслив Віталій Кличко.

Мер не назвав імені чиновника, який дуже хотів собі Land Cruiser Prado Prestige, але відкриті дані свідчать, що мова йде про Романа Лісневського. До речі, саме ця особа вказана як контактна у вже скасованому мером тендері. 24 канал намагався зв'язатись з паном Лісневським, але той не спромігся відповісти.

Пан Лісневський очолював КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд" з квітня 2020 року й після пів року на посаді вирішив придбати за державні кошти елітне службове авто.

Передісторія

18 листопада журналістам сайту 24 каналу стало відомо, що директор цього комунального підприємства подав заявку на проведення тендеру. Згідно з документами, за позашляховик хотіли віддати 1 мільйон 495 тисяч гривень платників податків.