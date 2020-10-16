Бійці антитерористичного підрозділу СБУ, Нацгвардії та поліції взяли участь у масштабних навчаннях. Вони пройшли 16 жовтня у двох районах Києва.

За легендою, зловмисники захопили у заручники одного з працівників ізраїльського посольства, повідомили у СБУ. Водночас їхні поплічники замінували вхід у приміщення дипломатичної установи.

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Під час навчань правоохоронцям із різних служб довелося співпрацювати між собою, що не дуже притаманне їх повсякденній роботі.



Умовних терористів затримали / Фото пресслужби СБУ

Залучили навіть органи влади

Аби провести складну тренувальну спецоперацію до навчань залучили:

підрозділи СБУ;

поліцію;

Нацгвардію;

ДСНС;

органи виконавчої влади.



Умовного "заручника" звільнили / Фото пресслужби СБУ

Спецпризначенці звільнили умовних "заручників", затримали "терористів" та знешкодили "вибухівку". Працівникам посольства Ізраїлю під час навчань довелося діяти так само, якби мова йшлася про реальну загрозу.

Керування з АТЦ

За ходом тренувальної спецоперації стежило командування антитерористичного центру СБУ. Звідти ж віддавалися вказівки підрозділам "Альфи".