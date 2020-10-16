У Києві звільнили з "заручників" дипломата посольства Ізраїлю: фото
Бійці антитерористичного підрозділу СБУ, Нацгвардії та поліції взяли участь у масштабних навчаннях. Вони пройшли 16 жовтня у двох районах Києва.
За легендою, зловмисники захопили у заручники одного з працівників ізраїльського посольства, повідомили у СБУ. Водночас їхні поплічники замінували вхід у приміщення дипломатичної установи.
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Умовних терористів затримали / Фото пресслужби СБУ
Залучили навіть органи влади
Аби провести складну тренувальну спецоперацію до навчань залучили:
- підрозділи СБУ;
- поліцію;
- Нацгвардію;
- ДСНС;
- органи виконавчої влади.
Умовного "заручника" звільнили / Фото пресслужби СБУ
Спецпризначенці звільнили умовних "заручників", затримали "терористів" та знешкодили "вибухівку". Працівникам посольства Ізраїлю під час навчань довелося діяти так само, якби мова йшлася про реальну загрозу.
Керування з АТЦ
За ходом тренувальної спецоперації стежило командування антитерористичного центру СБУ. Звідти ж віддавалися вказівки підрозділам "Альфи".