У Києві на вулиці Бориса Грінченка відкрили нову мистецьку виставку. Артоб’єкти розміщені прямо на кам’яній стіні. Кожен експонат пов'язаний з конкретним митцем, що творив у Києві в 90-і роки минулого століття.

Це постійна експозиція – у ній представлені 10 експонатів, які виконані в різних техніках, в тому числі – з елементами доповненої реальності, є навіть одна аудіоінсталяція. Про це розповідає Укрінформ.

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Дані артоб'єкти присвячені художникам, поетам, письменникам, музикантам. В основному це ті люди, які творили в Києві в 90-х роках минулого століття.

Мета проєкту полягає в переосмисленні українського публічного простору та популяризації важливих музичних і літературних явищ.

У Києві відкрили нову виставку / Фото Укрінформ

Виставка розташована в центрі Києва на тихій вулиці Бориса Грінченка / Фото Укрінформ

У кожної з робіт встановлена табличка з QR-кодом, за якою можна знайти та послухати додаткову інформацію.

Один з експонатів – вуличний телефон, який навіть дзвонить один раз у день.

Цей телефон – експонат виставки / Фото Укрінформ

У Києві відкрили нову мистецьку виставку: дивіться відео