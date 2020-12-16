У Києві на Трухановому острові з’явились дивні "лежачі поліціянти". Люди не можуть розібратися, для чого їх зробили. Припускають, що такі штуки встановили для велосипедистів.

Користувачі фейсбуку пишуть, що вони призначені для пішоходів. Фотографії нових запобіжників швидкості показав голова громадської організації "Рада урбаністики Києва" Віталій Селик. Читайте також Момент падіння опор освітлення на Шулявському шляхопроводі зняли камери: відео Запобіжники встановили на мості, що зв’язує місто із Трухановим островом. "Лежачі поліціянти" з’явились там, де перетинаються велодоріжка з пішохідною зоною. Для чого потрібні такі запобіжники – основні версії Віталій Селик пише, що це перші в історії людства "лежачі поліціянти" для пішоходів. Ось так виглядають ці запобіжники / Фото Александра Шурега facebook.com/Shuregua Їх встановили вздовж велодоріжки / Фото Александра Шурега facebook.com/Shuregua У коментарях люди припускають, що це все-таки для велосипедистів, але підкреслюють, що проїхати між запобіжниками на двоколесому транспорті не важко.

Користувач фейсбуку Геннадій Сінцов пише, що це для незрячих пішоходів, які зможуть з допомогою тростини зрозуміти, що на цьому місці варто зупинитись.

Ще є одне припущення, що це для тих, хто катається на роликах. Взагалі більшість людей із гумором поставились до нововведення. Один користувач пожартував, що таких штук взагалі мало встановили й додав свою пропозицію.

Фотожаби із мережі/ Ілюстрація Олександра Кононенка