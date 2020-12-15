Київводоканал попереджає киян про незвичних шахраїв – вони пропонують мешканцям столиці послуги з чистки ванни, раковини та унітазу без зняття труб. Такі оголошення з’явились на під’їздах у Києві.

В компанії заявили, що не мають стосунку до цих повідомлень. У "Київводоканалі" впевнені, що це може бути схемою шахрайства.

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Комунальники нагадали, що за роботу цих мереж відповідають балансоутримувачі – ЖЕКи та ОСББ.

Ми не радимо звертатися для отримання послуг з промивки мереж до неперевірених організацій,

– йдеться у повідомленні Київводоканалу.

У разі, якщо в подібних оголошеннях виконавцем послуги буде зазначатися комунальне підприємство, то про це необхідно повідомити компанію за номером 202-02-02, щоб там могли вжити відповідних дій щодо боротьби із шахраями.

Що це може бути за шахрайство?

Наразі невідомо, що це за шахраї – ймовірно, вони таким чином хочуть потрапити до квартир зі злочинною метою або ж це чергові підприємці, які пропонують реальні послуги, які вони не мають права надавати.

В поліції журналісту сайту 24 каналу сказали, що до них не звертались із завою від "Київводоканалу". Це підтвердили й у пресслужбі підприємства.

Виявляється, що їм написала жінка – мешканка Деснянського району (проспект Маяковського). Вона побачила подібне оголошення на будинку й вирішила запитати у комунальників про деталі. А їй відповіли, що не мають стосунку до таких оголошень. Щобільше, жінку попередили, що це може бути шахрайським "гачком".

Як розповіли журналісту сайту 24 каналу в Київводоканалі, вже були подібні випадки – люди звертались за такими оголошеннями – до них приходили начебто сантехніки, проте ці "спеціалісти" більшу увагу приділяли обстановці у квартирі, ніж санвузлу.