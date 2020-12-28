У Києві відкрили перший в Україні професійний критий майданчик для пляжного волейболу. Навіть взимку там буде гарячий пісок.

Це професійний майданчик, але грати на ньому можуть всі. Він розташований у спортивному парку X-Park, що на острові "Муромець". Про це повідомив радник мера столиці з питань благоустрою Дмитро Білоцерківець у фейсбук.

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Підігрів піску, комфортна температура повітря – усе необхідне для високих результатів наших майбутніх олімпійців і киян,

– пише Білоцерківець.

Майданчик запустили 25 грудня, у той же день відбувся перший турнір із пляжного волейболу. Окрім цього, там можна грати в пляжний футбол, теніс та інші види спорту на піску.

Від 1996 року пляжний волейбол присутній у програмі змагань Олімпійських ігор.