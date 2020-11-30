У Києві з'являться пункти збору зламаної та старої техніки
Мешканці Києва з 5 грудня матимуть змогу здати на утилізацію неробочу або застарілу техніку, якою вже не користуються. Кожної суботи впродовж місяця у 6 місцях у різних районах Києва працюватимуть мобільні пункти збору гаджетів.
Пункти збору в тестовому режимі працюватимуть лише один день на тиждень. Про це повідомили у громадській компанії "Центр управління відходами".
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Крім цього, щосереди кияни можуть безкоштовно здати на утилізацію техніку на території заводу "Аналітприлад" на вулиці Шутова, 16.
Де у Києві щосуботи працюватимуть пункти збору старої та неробочої техніки:
- метро Лук’янівська, паркінг біля McDonald’s, 09:00-11:00;
- метро Виставковий Центр, паркінг біля центрального входу до ВДНГ, 09:00-11:00;
- метро Тараса Шевченка, паркінг біля виходу з метро, 12:00-14:00;
- Позняки, паркінг ТЦ «Піраміда», 12:00-14:00;
- метро Дарниця, паркінг біля універмагу "Дитячий світ", 15:00-17:00;
- метро Героїв Дніпра, паркінг біля ТРЦ Dream Town, 15:00-17:00.
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