Мешканці Києва з 5 грудня матимуть змогу здати на утилізацію неробочу або застарілу техніку, якою вже не користуються. Кожної суботи впродовж місяця у 6 місцях у різних районах Києва працюватимуть мобільні пункти збору гаджетів.

Пункти збору в тестовому режимі працюватимуть лише один день на тиждень. Про це повідомили у громадській компанії "Центр управління відходами".

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Крім цього, щосереди кияни можуть безкоштовно здати на утилізацію техніку на території заводу "Аналітприлад" на вулиці Шутова, 16.

Де у Києві щосуботи працюватимуть пункти збору старої та неробочої техніки: