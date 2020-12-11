У Києві 10 грудня зима нагадала, що вона вже тут, а непрохідна ожеледиця накрила вулиці. Це створило масу епічних ситуацій: деякі вулиці стали непрохідними й люди буквально котилися по тротуарах, а на дорогах можна було побачити маршрутки, що дрифтують.

Відео з наслідками негоди в українській столиці публікують місцеві портали "Kyivmap" і "Київ оперативний".

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Так, непрохідною стала одна з вуличок на Подолі. У мережі опублікували курйозне відео, як люди там намагалися пересуватися, чіпляючись за стіни будинків і все решта, що лише потрапляло під руки.

На відео помітно, що люди намагаються підійматися уверх по вулиці. Мабуть, їм здається, що вони таки йдуть, але, якщо поглянути на це збоку, то стає помітно – лише смішно перебирають ногами, залишаючись на місці.

Вулиці Києва вкрила ожеледиця: дивіться відео

Крім того, негода вивела на вулиці затятих жартівників. Ті вирішили пожартувати з ожеледиці й пограти в хокей чи зайнятися фігурним катанням просто серед вулиць столиці.

Фігурне катання й хокей під час ожеледиці в Києві: дивіться відео

Та не пішоходами одними. Якщо коли-небудь вам здаватиметься, що водій маршрутки – природжений гонщик, який не розкрив свій потенціал, то просто згадайте, що на дорогах могла б бути ожеледиця.

У цей вечір четверга вона дозволила розкритися щонайменше одному водію, який став справжньою зіркою інтернету. Погодьтесь, маршрутка, яка дрифтує дорогами міста – це не те явище, яке можна побачити кожного дня.

Маршрутка дрифтувала в Києві через ожеледицю: дивіться відео