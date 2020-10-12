Надзвичайна подія сталась вночі на 12 жовтня в столичному районі Русанівка. Там на паркінгу, що був під охороною, згоріли три іномарки.

У Дніпровському районі Києва на паркінгу, що на вулиці Ентузіастів, 24, сталося загоряння. В результаті пожежі згоріло кілька автомобілей. Про це пише у фейсбук "Київ Оперативний".

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У пресслужбі МВС у коментарі 24 каналу уточнили деякі деталі надзвичайної події. По-перше, зазначається точна адреса стоянки це вулиця Ентузіастів 51/24. Також від вогню постраждали три автівки – Nissan, Audi та Peugeot. Раніше повідомлялося про два авто.

Дивіться відео інциденту на Русанівці:

Поліція проводить перевірку й після експертизи буде надана правова кваліфікація даної події.

Втім, вже зараз є підстави вважати, що це був саме підпал.

Останнім часом у Києві почастішали подібні випадки, тому й всі підстави вважати підпали авто – тенденцією.

Лише за останній час у столиці України палали автівки: