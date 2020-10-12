У Києві на паркінгу з охороною спалили три автівки
Надзвичайна подія сталась вночі на 12 жовтня в столичному районі Русанівка. Там на паркінгу, що був під охороною, згоріли три іномарки.
У Дніпровському районі Києва на паркінгу, що на вулиці Ентузіастів, 24, сталося загоряння. В результаті пожежі згоріло кілька автомобілей. Про це пише у фейсбук "Київ Оперативний".
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У пресслужбі МВС у коментарі 24 каналу уточнили деякі деталі надзвичайної події. По-перше, зазначається точна адреса стоянки це вулиця Ентузіастів 51/24. Також від вогню постраждали три автівки – Nissan, Audi та Peugeot. Раніше повідомлялося про два авто.
Дивіться відео інциденту на Русанівці:
Поліція проводить перевірку й після експертизи буде надана правова кваліфікація даної події.
Втім, вже зараз є підстави вважати, що це був саме підпал.
Останнім часом у Києві почастішали подібні випадки, тому й всі підстави вважати підпали авто – тенденцією.
Лише за останній час у столиці України палали автівки:
- Андрія Богдана;
- невістки Валерії Гонтаревої;
- співробітника програми журналістських розслідувань "Схеми";
- громадської активістки Олени Парфьонової;
- депутата Гео Лероса;
- блогера Василя Крутчака та інших.