У столиці створили оперативний штаб, який опікуватиметься бездомним. Київська влада буде допомагати пережити їм зиму.

Безхатченків годуватимуть гарячим харчуванням, видаватимуть теплі речі, взуття й гігієнічні засоби. Про це написав у фейсбуці міський голова Віталій Кличко.

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Для роботи штабу залучатимуть благодійників й гуманітарну допомогу. Такі штаби для допомоги бездомним особам у зимовий період сформують в кожному районі міста.

Кличко повідомив, що "програма" діятиме з 1 грудня цього року і до 1 квітня 2021 року.

Також мер обіцяє збільшити кількість ліжок у нічному притулку для бездомних на вулиці Суздальській, що у Солом'янському районі.

Якщо ця зима буде холодною, ми збільшимо на третину кількість ліжок у нічному притулку на Суздальській та в центрі соціальної реабілітації, де безхатченки можуть проживати постійно,

– сказав Кличко.

Центр соціальної реабілітації розташований в селі Ясногородка Вишгородського району.