Синоптики українського гідрометеорологічного центру попереджають киян та жителів області про збереження складних погодних умов найближчими днями. 12 та 13 грудня температура повітря в Києві особливо не підніматиметься.

На дорогах та тротуарах Києва та інших міст області зберігатиметься ожеледиця, попередили в Укргідрометцентрі. Принаймні на тих ділянках, які комунальники не оброблять.

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Хоча представники "Київавтодору" та двірники в столиці борються зі стихією вже другу добу.

Якою буде погода в Києві 12 грудня

Вдень повітря прогріється до позначки 0. Мінімальна температура у світлу пору доби – -2 °C. Вночі ж стовпчик термометра опуститься до -4 – -6 градусів.

Також синоптики прогнозують випадіння мокрого снігу та дощу.

Якою буде погода в Києві 13 грудня

У неділю вдень ситуація з ожеледицею може значно покращитися. Через потепління до позначки +2 – +4 °C лід на дорогах і тротуарах може розтанути. Втім, вночі цілком ймовірне замерзання опадів, оскільки стовпчики термометрів показуватимуть 0 – -2 градуси.

Комунальники попереджають

У КМДА стверджують, що вже 11 грудня на дорогах міста працюють 448 працівників та 193 одиниці спецтехніки від підприємства Київавтодор. Вони намагаються впоратись із наслідками крижаного дощу та оброблюють дороги протиожеледними засобами.

Загалом із ситуацією розбираються 5 тисяч працівників комунальних підприємств та 250 одиниць техніки.

Втім, це зовсім не означає, що переміщатися вулицями столиці буде безпечно та комфортно. Мешканцям Києва та області краще утриматися від виходу з будинків без необхідності.